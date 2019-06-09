Hem lezzetli hem pratik Cağ kebabı tarifi! - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Hem lezzetli hem pratik Cağ kebabı tarifi!

Erzurum'a özgü lezzetlerden biri olan Cağ kebabının tadı dillere destandır. Et yemekleri içerisinde en sevilenlerden biri olan Cağ kebabının tarifi de aslında sanıldığı kadar zor değildir. Büyük küçük herkes severek tüketir.

9 Haziran 2019 Pazar 16:50
Hem lezzetli hem pratik Cağ kebabı tarifi!

Eskilerden günümüze ulaşan Cağ kebabının yapılışı merak ediliyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayacağınız Cağ kebabı tarifini haberimizde derledik. Siz de sofranızda sevdiklerinize sunabilirsiniz.

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Hem lezzetli hem pratik Cağ kebabı tarifi!

Erzurum'a özgü lezzetlerden biri olan Cağ kebabının tadı dillere destandır. Et yemekleri içerisinde en sevilenlerden biri olan Cağ kebabının tarifi de aslında sanıldığı kadar zor değildir. Büyük küçük herkes severek tüketir.

Hem lezzetli hem pratik Cağ kebabı tarifi!

Malzemeler:
1 adet kuzu budu (yağsız ve sinirsiz)

Hem lezzetli hem pratik Cağ kebabı tarifi!

1 adet soğan

100 gr yoğurt

Hem lezzetli hem pratik Cağ kebabı tarifi!

yeterli miktarda lavaş ekmeği

4 adet domates

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