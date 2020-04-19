Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri

Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı. Özellikle Amerika, Çin, İtalya, İngiltere ve İspanya'da vaka ve ölüm sayıları oldukça fazla bir hal almış durumda. Peki, hangi ülke corona virüsüne nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke var mı? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri...
19 Nisan 2020 Pazar 20:48 Güncelleme: 19.04.2020 21:25
Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü (Covid-19) salgını için ülke ülke alınan önlemleri sizler için derledik.

İSVİÇRE

İsviçre'de corona virüsü önlemlerini yumuşatma kararı alan ülkeler arasında yerini alıyor. En az 1.5 metre mesafe ve hijyene uymayanlara ceza kuralı devam ediyor. Meslek eğitimi öğrencileri, sınavları geçmiş sayılacak. Komşu ülkelerden gelip sınırda alışveriş yapmak yasaklandı.

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Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri

FRANSA

Fransa'da Corona virüsü önelemleri 17 Mart'ta başladı. Fransa yasakları mayıs başlarında yumuşatıyor. Yürüyüş ve spor, evden bir kilometre uzaklaşmamak ve bir saati aşmamak şartıyla serbest halde. Alışveriş ve doktora gitmek isteyenler çıkabiliyor. Kurala iki kez uymayanlara hapis cezası verilecek. Süpermarketler, eczaneler, sigara ve gazete satan yerler hala açık.

Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri

HOLLANDA

Birçok Türk'ün yaşadığı Hollanda'da 1.5 metre kuralı uygulanıyor. 28 Nisan'a kadar okullar, saunalar, barlar, cafeler kapalı olacak. Düğünler ve cenazeler en fazla 30 kişilik katılımla gerçekleştiriliyor. İnsanlar arasında etkileşim ve temas yasak. Alışverişlerde 1.5 metre kuralına uyulmazsa market kapatılıyor.

Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri

RUSYA

Rusya'da sınırlamalara 31 Mart'ta başlandı. Acil doktora gitmek, köpekleri evden en fazla 100 metre öteye kadar gezdirmek haricinde dışarıda gezmek o kadar da mümkün değil. Belirli süper marketler dışında hepsi kapalı ve toplu seyahat için izin almak gerekiyor.

Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri

İTALYA

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri de İtalya oldu. Yaşlı nüfusunun çok olması ve turizm noktası olması sebebiyle İtalya'da birçok kişi yaşamını yitirdi. Kısıtlamalar 10 Mart'ta başladı. Sadece alışveriş, acil hastalık hali, hastalık bakımı nedeniyle dışarı çıkılabiliyor. Ülkede tüm üretim durdu. Süpermarketler ve eczaneler açık ve hizmet vermekte.

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