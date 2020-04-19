Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü (Covid-19) salgını için ülke ülke alınan önlemleri sizler için derledik.
İSVİÇRE
İsviçre'de corona virüsü önlemlerini yumuşatma kararı alan ülkeler arasında yerini alıyor. En az 1.5 metre mesafe ve hijyene uymayanlara ceza kuralı devam ediyor. Meslek eğitimi öğrencileri, sınavları geçmiş sayılacak. Komşu ülkelerden gelip sınırda alışveriş yapmak yasaklandı.
FRANSA
Fransa'da Corona virüsü önelemleri 17 Mart'ta başladı. Fransa yasakları mayıs başlarında yumuşatıyor. Yürüyüş ve spor, evden bir kilometre uzaklaşmamak ve bir saati aşmamak şartıyla serbest halde. Alışveriş ve doktora gitmek isteyenler çıkabiliyor. Kurala iki kez uymayanlara hapis cezası verilecek. Süpermarketler, eczaneler, sigara ve gazete satan yerler hala açık.
HOLLANDA
Birçok Türk'ün yaşadığı Hollanda'da 1.5 metre kuralı uygulanıyor. 28 Nisan'a kadar okullar, saunalar, barlar, cafeler kapalı olacak. Düğünler ve cenazeler en fazla 30 kişilik katılımla gerçekleştiriliyor. İnsanlar arasında etkileşim ve temas yasak. Alışverişlerde 1.5 metre kuralına uyulmazsa market kapatılıyor.
İTALYA
Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri de İtalya oldu. Yaşlı nüfusunun çok olması ve turizm noktası olması sebebiyle İtalya'da birçok kişi yaşamını yitirdi. Kısıtlamalar 10 Mart'ta başladı. Sadece alışveriş, acil hastalık hali, hastalık bakımı nedeniyle dışarı çıkılabiliyor. Ülkede tüm üretim durdu. Süpermarketler ve eczaneler açık ve hizmet vermekte.