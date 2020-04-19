İTALYA

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri de İtalya oldu. Yaşlı nüfusunun çok olması ve turizm noktası olması sebebiyle İtalya'da birçok kişi yaşamını yitirdi. Kısıtlamalar 10 Mart'ta başladı. Sadece alışveriş, acil hastalık hali, hastalık bakımı nedeniyle dışarı çıkılabiliyor. Ülkede tüm üretim durdu. Süpermarketler ve eczaneler açık ve hizmet vermekte.