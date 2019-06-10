Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)

Hem yatırım aracı olarak hem de düğün, doğum gibi önemli olaylarda takı olarak değerlendirilen altın her zaman önemini koruyor. Haftanın ilk gününde altın ons'u ve gram altın düşerken diğer altın çeşitlerinde ve bilezik fiyatlarında yükseliş görülüyor. Piyasalara dair güncel bilgiler ve rakamlar haberimizde yer alıyor.