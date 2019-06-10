Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)
Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri altın fiyatları oluyor. Gündemde sıkça araştırılan değerli yatırım araçlarından altının bugün kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. Peki 10 Haziran Pazartesi günü Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor?
Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri altın fiyatları oluyor. Gündemde sıkça araştırılan değerli yatırım araçlarından altının bugün kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. Peki 10 Haziran Pazartesi günü Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor?
Hem yatırım aracı olarak hem de düğün, doğum gibi önemli olaylarda takı olarak değerlendirilen altın her zaman önemini koruyor. Haftanın ilk gününde altın ons'u ve gram altın düşerken diğer altın çeşitlerinde ve bilezik fiyatlarında yükseliş görülüyor. Piyasalara dair güncel bilgiler ve rakamlar haberimizde yer alıyor.