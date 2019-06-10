Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi) - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)

Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri altın fiyatları oluyor. Gündemde sıkça araştırılan değerli yatırım araçlarından altının bugün kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. Peki 10 Haziran Pazartesi günü Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor?

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:56 Güncelleme: 10.06.2019 09:56
Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri altın fiyatları oluyor. Gündemde sıkça araştırılan değerli yatırım araçlarından altının bugün kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. Peki 10 Haziran Pazartesi günü Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)

Hem yatırım aracı olarak hem de düğün, doğum gibi önemli olaylarda takı olarak değerlendirilen altın her zaman önemini koruyor. Haftanın ilk gününde altın ons'u ve gram altın düşerken diğer altın çeşitlerinde ve bilezik fiyatlarında yükseliş görülüyor. Piyasalara dair güncel bilgiler ve rakamlar haberimizde yer alıyor.

Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Ons: 1.326,97 $ - 1.327,22 $
Gram Altın: 248,96 - 249,02
Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)

Çeyrek Altın: 402,72 - 411,86
Yarım Altın: 802,93 - 823,73

Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran Pazartesi)

Tam Altın: 1.610,89 - 1.642,42

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN