Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları

Yatırımcıların ilgi odağı olan altın fiyatlarının ne kadar olduğu her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları hafta ortasında kaç liradan işlem görüyor? 26 Haziran Çarşamba günü, Kapalıçarşı'da gram altın düşüşe geçti. Yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları düşerken alım yapmaya başladı.