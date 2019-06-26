Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları

Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları

Yatırımcıların ilgi odağı olan altın fiyatlarının ne kadar olduğu her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları hafta ortasında kaç liradan işlem görüyor? 26 Haziran Çarşamba günü, Kapalıçarşı'da gram altın düşüşe geçti. Yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları düşerken alım yapmaya başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:39 Güncelleme: 26.06.2019 10:40
Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları

Yatırımcıların ilgi odağı olan altın fiyatlarının ne kadar olduğu her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları hafta ortasında kaç liradan işlem görüyor? 26 Haziran Çarşamba günü, Kapalıçarşı'da gram altın düşüşe geçti. Yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları düşerken alım yapmaya başladı.

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Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları

Dalgalanma halinde olan altın fiyatlarındaki güncel durum haberimizde yer alıyor. Vatandaşların merakla takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadardan işlemde? Yükselmeye devam eden çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Güncel altın fiyatlarını haberimizdeki linkten takip edebilirsiniz.

Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları

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Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları
Ons: 1.407,95 $ - 1.408,25 $
Gram Altın: 262,52 - 262,56
Çeyrek Altın: 423,99 - 433,60
Hafta ortasında altın ne kadar? 26 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları

Yarım Altın: 845,32 - 867,20
Tam Altın: 1.695,95 - 1.729,10
Cumhuriyet Altını: 1.758,00 - 1.784,00

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