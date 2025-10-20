Galatasaray- Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Bodo/Glimt maçı hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 3. haftada Galatasaray, Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bilet satış tarihini merakla beklerken, maçın yayın saati ve kanalı da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Futbolseverler, Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşmasının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 3. haftada Galatasaray, Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray-Bodo/Glimt maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.

GALATASARAY BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu kritik karşılaşma, Galatasaray'ın grup aşamasındaki üst tur şansını belirleyecek önemli maçlardan biri olacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Sane, Osimhen

