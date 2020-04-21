Flaş! Corona virüsü aşısı için tarih verdi
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) müjdesi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu pandemi, binlerce insanın ölümüne sebep olurken, bulaşıcılığını geçen her gün daha da arttırıyor. Tüm dünyanın merakla beklediği o haber, Türk hekimden geldi. Peki, corona virüsü (koronavirüsü) aşısı bulundu mu? Corona virüsü (koronavirüsü) aşısı ne zaman çıkacak? İşte cevabı...
Virüsle ilgili bilgilerinin arttıkça virüsün bulaştırıcılığının biraz daha fazla olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Kara, "O nedenle de bu 1 metre mesafe doğru; ama daha kısa süre tutmamız lazım. Bu da öksürmeden, hapşırmadan. 1 metreden kısa mesafede 2 dakika kadar karşınızdakiyle karşılaşırsanız riskin yüksek olduğunu söyleyelim. Aramızdaki mesafeyi 1 metrenin altına indirmeyelim ve dışarıdayken de maske takalım" dedi.
'HAZİRANDA KURALLARDA AZALMA OLACAKTIR'
Prof. Dr. Kara, Haziran ayında Corona virüsü tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını işaret ederek "Ama daha biz bu virüsün her şeyini görüp tam netleştirene kadar, gerçekten ısıdan, güneşten ne kadar etkileniyor, toplum içerisindeki yayılımı ne kadar, o anki vaka sayımız ne, bunu tam kesinleştirene kadar önümüzdeki dönemde de kurallarımızın büyük kısmına uyarak devam edeceğimizi söylememiz lazım. Deniz ve havuz suyuyla bulaşmaz, onu çok net olarak söyleyelim. Bugün hiç öyle bir bilgimiz yok, bulaşmasını da çok fazla beklemiyoruz" görüşünü dile getirdi.
'GEÇEN YAZ GİBİ BİR YAZ OLMAYACAK'
Prof. Dr. Kara, virüsün kanda çok fazla bulunmadığı için kan taşıyan sivrisinekler ile geçme ihtimali olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kara "Virüsün en azından sıcaktan etkilendiğini gösteren ilk veriler yayımlandı. Bulaşma sıcaklığını gösteren veriler daha önceden yayımlanmıştı. Sıcaklardan çok ciddi olmasa da bir miktar etkilenmesi mutlaka olacaktır. Ama bu yaz herkes tüm önlemlere bire bir devam edecek."