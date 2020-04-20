En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher... - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...

En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...

2013 yılında geçirdiği kayak kazasının ardından bitkisel hayata giren Michael Schumacher, Formula 1'de 7 kez ile en çok şampiyon olan isim olmayı sürdürüyor. O günden 2020'ye kadar 7 sene geçmiş olsa da Schumacher sadece koma durumundan çıkabildi. İsviçre'de Cenevre gölü kenarında yaşayan Schumacher'in olduğu bölgede corona virüsü alarmı verildi. Dünya genelinde yaşanan salgın sebebiyle kritik bir durumda olan efsane ismi ailesi de koruma altına aldı. Bütün bu gelişmeler haricinde Michael Schumacher'in en yakınından şok eden ifadeler geldi.
20 Nisan 2020 Pazartesi 16:32 Güncelleme: 20.04.2020 16:32
En yakını açıkladı! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...

Bitkisel hayatta yaşamını sürdüren efsane pilotla ilgili asıl şok, en yakınındaki ismin sözleriyle ortaya çıktı...

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En yakını açıkladı! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...

7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in konumu sır gibi saklanırken, efsane pilotun 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.

En yakını açıkladı! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...

TEKERLEKLİ SANDALYEDE AĞLIYOR'
Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.

En yakını açıkladı! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...

CORONA VİRÜSÜ ALARMI
27 bin civarı vakanın görüldüğü İsviçre'de Cenevre Gölü kenarında yaşayan Schumacher ailesi için corona virüsü alarmı da verildi.

En yakını açıkladı! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...

ÇOK KRİTİK
Coronavirüsün Schumacher'e bulaşması durumunda efsane ismin 7 yıldır koma sürecinin ölümle sonuçlanacağı biliniyor.

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