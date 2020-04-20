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En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...

2013 yılında geçirdiği kayak kazasının ardından bitkisel hayata giren Michael Schumacher, Formula 1'de 7 kez ile en çok şampiyon olan isim olmayı sürdürüyor. O günden 2020'ye kadar 7 sene geçmiş olsa da Schumacher sadece koma durumundan çıkabildi. İsviçre'de Cenevre gölü kenarında yaşayan Schumacher'in olduğu bölgede corona virüsü alarmı verildi. Dünya genelinde yaşanan salgın sebebiyle kritik bir durumda olan efsane ismi ailesi de koruma altına aldı. Bütün bu gelişmeler haricinde Michael Schumacher'in en yakınından şok eden ifadeler geldi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:32 Güncelleme: 20.04.2020 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





