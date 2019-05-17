En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri
Müslüman alemi bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde Cuma gününü yaşamak ayrı bir önem kazanıyor. Uzaktaki ya da yakındaki sevdiklerinize bu günün anlam ve önemini hatırlatmak, onları mutlu etmek için en güzel Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz.
İslam dünyasında ayrı bir öneme sahip olan Cuma günlerinde yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Sizler için derlediğimiz Cuma mesajları ile tanıdıklarınıza güzel bir iyilik yapabilir, onları Cuma'ya davet edebilirsiniz. İllere göre Cuma namazı saatlerini de haberimizde bulabilirsiniz.
-Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
-Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.