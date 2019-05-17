En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri

İslam dünyasında ayrı bir öneme sahip olan Cuma günlerinde yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Sizler için derlediğimiz Cuma mesajları ile tanıdıklarınıza güzel bir iyilik yapabilir, onları Cuma'ya davet edebilirsiniz. İllere göre Cuma namazı saatlerini de haberimizde bulabilirsiniz.