En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Haberler Galeri En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri

En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde Cuma gününü yaşamak ayrı bir önem kazanıyor. Uzaktaki ya da yakındaki sevdiklerinize bu günün anlam ve önemini hatırlatmak, onları mutlu etmek için en güzel Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz.

17 Mayıs 2019 Cuma 09:34
En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde Cuma gününü yaşamak ayrı bir önem kazanıyor. Uzaktaki ya da yakındaki sevdiklerinize bu günün anlam ve önemini hatırlatmak, onları mutlu etmek için en güzel Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri

İslam dünyasında ayrı bir öneme sahip olan Cuma günlerinde yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Sizler için derlediğimiz Cuma mesajları ile tanıdıklarınıza güzel bir iyilik yapabilir, onları Cuma'ya davet edebilirsiniz. İllere göre Cuma namazı saatlerini de haberimizde bulabilirsiniz.

En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri

EN YENİ 2019 CUMA MESAJLARI

-"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

-Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

En güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları! 17 Mayıs Cuma namazı saatleri

-Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

-Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

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