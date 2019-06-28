En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları

İslam dünyasında yeri apayrı olan ve faziletleriyle bilinen bir Cuma günü daha yaşanıyor. Bu özel günde günahların da sevapların da haneye iki kat yazıldığına inanılır. Bu nedenle bol bol iyilik yapmalı kötülüklerden uzak durulmalıdır. Gündemde araştırılmaya başlanan 2019'un en yeni Cuma mesajları da haberimizde yer alıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:18
En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları

İslam dünyasında yeri apayrı olan ve faziletleriyle bilinen bir Cuma günü daha yaşanıyor. Bu özel günde günahların da sevapların da haneye iki kat yazıldığına inanılır. Bu nedenle bol bol iyilik yapmalı kötülüklerden uzak durulmalıdır. Gündemde araştırılmaya başlanan 2019'un en yeni Cuma mesajları da haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları

Cuma mesajları uzakta da olsa herkesi bir araya getirir. En anlamlı Cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde bir tebessüm oluşturursunuz. Cuma günü ibadetlerini de sevdiklerinize hatırlatarak onları iyiye yönlendirmede katkı sağlarsınız. İşte uzun ve kısa, resimli ve resimsiz 2019 yılı Cuma mesajları…

En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları

EN SEVİLEN RESİMLİ VE RESİMSİZ CUMA MESAJLARI

*Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları

*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

*Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları

*Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumaIar..

*Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

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