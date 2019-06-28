En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları
İslam dünyasında yeri apayrı olan ve faziletleriyle bilinen bir Cuma günü daha yaşanıyor. Bu özel günde günahların da sevapların da haneye iki kat yazıldığına inanılır. Bu nedenle bol bol iyilik yapmalı kötülüklerden uzak durulmalıdır. Gündemde araştırılmaya başlanan 2019'un en yeni Cuma mesajları da haberimizde yer alıyor.
İslam dünyasında yeri apayrı olan ve faziletleriyle bilinen bir Cuma günü daha yaşanıyor. Bu özel günde günahların da sevapların da haneye iki kat yazıldığına inanılır. Bu nedenle bol bol iyilik yapmalı kötülüklerden uzak durulmalıdır. Gündemde araştırılmaya başlanan 2019'un en yeni Cuma mesajları da haberimizde yer alıyor.
Cuma mesajları uzakta da olsa herkesi bir araya getirir. En anlamlı Cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde bir tebessüm oluşturursunuz. Cuma günü ibadetlerini de sevdiklerinize hatırlatarak onları iyiye yönlendirmede katkı sağlarsınız. İşte uzun ve kısa, resimli ve resimsiz 2019 yılı Cuma mesajları…
*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
*Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."