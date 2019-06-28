En güzel Cuma mesajları haberimizde! 2019’un en anlamlı Cuma mesajları

İslam dünyasında yeri apayrı olan ve faziletleriyle bilinen bir Cuma günü daha yaşanıyor. Bu özel günde günahların da sevapların da haneye iki kat yazıldığına inanılır. Bu nedenle bol bol iyilik yapmalı kötülüklerden uzak durulmalıdır. Gündemde araştırılmaya başlanan 2019'un en yeni Cuma mesajları da haberimizde yer alıyor.