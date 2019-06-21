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En güzel Cuma mesajları! 21 Haziran resimli ve resimsiz Cuma mesajları
Müslüman aleminin heyecanla beklediği bir Cuma günü daha idrak ediliyor. İslam dünyasında büyük önemi bulunan Cuma günü, yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. 21 Haziran'a özel en güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajlarını haberimizde sizler için derledik.
21 Haziran 2019 Cuma 09:23
Güncelleme: 21.06.2019 09:23
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Müslüman aleminin heyecanla beklediği bir Cuma günü daha idrak ediliyor. İslam dünyasında büyük önemi bulunan Cuma günü, yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. 21 Haziran'a özel en güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajlarını haberimizde sizler için derledik.
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Her hafta aranan Cuma mesajlarının en anlamlılarını paylaştık. En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize göndererek onlara Cuma gününün önemini hatırlatabilir ve onları mutlu edebilirsiniz. Uzakta olan yakınlarınıza da telefonunuzdan mesaj olarak Cuma mesajlarını göndererek iyilik yapabilirsiniz.
EN ANLAMLI 2019 CUMA MESAJLARI
-Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
-Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı Cumalar.
-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.