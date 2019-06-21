En güzel Cuma mesajları! 21 Haziran resimli ve resimsiz Cuma mesajları

Müslüman aleminin heyecanla beklediği bir Cuma günü daha idrak ediliyor. İslam dünyasında büyük önemi bulunan Cuma günü, yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. 21 Haziran'a özel en güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajlarını haberimizde sizler için derledik.