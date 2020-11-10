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En güzel Atatürk sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü anma resimleri ve mesajları...
10 Kasım 1938 yılında hayatını kaybeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde sevgi ve saygı ile anılırken, Atatürk sözleri ve Atatürk fotoğrafları arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Birçok kişi sosyal medya üzerinden mesaj yayınlıyor. İşte 10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri...
10 Kasım 2020 Salı 07:48
En güzel Atatürk sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü anma resimleri ve mesajları...