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En güzel 2019 Cuma mesajları! Resimli ve resimsiz Cuma mesajları
Müslüman vatandaşlar bugüne erişmenin mutluluğunu yaşarken sevincini sevdikleriyle de paylaşmak için en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma günü yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanıldığından siz de sevdiklerinizi Cuma gününe ve ibadetlerine Cuma mesajları ile davet edebilirsiniz.
14 Haziran 2019 Cuma 09:32
Güncelleme: 14.06.2019 09:32
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Müslüman vatandaşlar bugüne erişmenin mutluluğunu yaşarken sevincini sevdikleriyle de paylaşmak için en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma günü yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanıldığından siz de sevdiklerinizi Cuma gününe ve ibadetlerine Cuma mesajları ile davet edebilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Resimli ve resimsiz, kısa ve uzun, güncel Cuma mesajlarını haberimizde sizler için derledik. 2019 yılı en güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinize, uzaktaki yakınlarınıza göndererek onları mutlu edebilir, Cuma günlerini kutlayabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI
-Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun.
-Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.
-Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
-Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.
-Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...