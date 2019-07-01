Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

Tüm gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşmeye çevrilmişti. Yapılan açıklamalar sonrasında piyasalar rahatladı ve Dolar düşüşe geçti. Vatandaşları sevindiren bu haber sonrasında Dolar ve Euro'nun bugün ne kadardan işlem gördüğü araştırılmaya başladı.