Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları
Yatırımcıların yakından takip ettiği Dolar ve Euro fiyatları haftaya düşüşle başladı. Temmuz ayının ilk gününde döviz piyasasını inceleyen vatandaşlar, Dolar ve Euro'daki güncel fiyatları da merak ediyor. Önemli yatırım araçlarından olan Dolar kuru ve Euro fiyatlarının güncel bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz.
Yatırımcıların yakından takip ettiği Dolar ve Euro fiyatları haftaya düşüşle başladı. Temmuz ayının ilk gününde döviz piyasasını inceleyen vatandaşlar, Dolar ve Euro'daki güncel fiyatları da merak ediyor. Önemli yatırım araçlarından olan Dolar kuru ve Euro fiyatlarının güncel bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz.
Tüm gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşmeye çevrilmişti. Yapılan açıklamalar sonrasında piyasalar rahatladı ve Dolar düşüşe geçti. Vatandaşları sevindiren bu haber sonrasında Dolar ve Euro'nun bugün ne kadardan işlem gördüğü araştırılmaya başladı.