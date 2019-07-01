Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

Yatırımcıların yakından takip ettiği Dolar ve Euro fiyatları haftaya düşüşle başladı. Temmuz ayının ilk gününde döviz piyasasını inceleyen vatandaşlar, Dolar ve Euro'daki güncel fiyatları da merak ediyor. Önemli yatırım araçlarından olan Dolar kuru ve Euro fiyatlarının güncel bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz.

1 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46 Güncelleme: 01.07.2019 10:46
Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

Yatırımcıların yakından takip ettiği Dolar ve Euro fiyatları haftaya düşüşle başladı. Temmuz ayının ilk gününde döviz piyasasını inceleyen vatandaşlar, Dolar ve Euro'daki güncel fiyatları da merak ediyor. Önemli yatırım araçlarından olan Dolar kuru ve Euro fiyatlarının güncel bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

Tüm gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşmeye çevrilmişti. Yapılan açıklamalar sonrasında piyasalar rahatladı ve Dolar düşüşe geçti. Vatandaşları sevindiren bu haber sonrasında Dolar ve Euro'nun bugün ne kadardan işlem gördüğü araştırılmaya başladı.

Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR VE EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ (1 TEMMUZ 2019)

Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

Dolar alış ve satış fiyatı: 5,7002 - 5,7016

Dolar kuru haftaya nasıl başladı? 1 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

Euro alış ve satış fiyatı: 6,4574 - 6,4610

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