Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ve Euro fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Düşüşe geçen Dolar ve Euro fiyatlarındaki güncel rakamlar nedir? Birikimleriyle yüksek gelirler elde etmek isteyen yatırımcıların oldukça merak ettiği ve her gün takip ettiği Dolar kurundaki güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte 26 Haziran'da piyasaların durumu…