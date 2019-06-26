Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ve Euro fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Düşüşe geçen Dolar ve Euro fiyatlarındaki güncel rakamlar nedir? Birikimleriyle yüksek gelirler elde etmek isteyen yatırımcıların oldukça merak ettiği ve her gün takip ettiği Dolar kurundaki güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte 26 Haziran'da piyasaların durumu…

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:08 Güncelleme: 26.06.2019 10:41
Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ve Euro fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Düşüşe geçen Dolar ve Euro fiyatlarındaki güncel rakamlar nedir? Birikimleriyle yüksek gelirler elde etmek isteyen yatırımcıların oldukça merak ettiği ve her gün takip ettiği Dolar kurundaki güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte 26 Haziran'da piyasaların durumu…

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Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Bir düşüş bir yükselişle yatırımcılarını şaşırtmaya devam eden Dolar ve Euro fiyatlarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Dün günü yükselişle kapatan borsa sonrası, 26 Haziran Çarşamba gününe düşüşle başlayan Dolar ve Euro fiyatları için güncel rakamları haberimizdeki linkten kolayca takip edebilirsiniz.

Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

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Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Dolar alış ve satış fiyatı: 5,7876 - 5,7899

Dolar kuru bugün ne kadar? 26 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Euro alış ve satış fiyatı: 6,5802 - 6,5821

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