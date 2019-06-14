Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarken, Allah'a şükretmek için Cuma namazı kılmaya hazırlanıyor. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Sorularının yanıtı özellikle ilk kez namaz kılacaklar tarafından çok fazla araştırılıyor. 14 Haziran Cuma namazı saatleri de haberimizde yer alıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





