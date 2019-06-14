Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri - Son dakika Haberler fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri

Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarken, Allah'a şükretmek için Cuma namazı kılmaya hazırlanıyor. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Sorularının yanıtı özellikle ilk kez namaz kılacaklar tarafından çok fazla araştırılıyor. 14 Haziran Cuma namazı saatleri de haberimizde yer alıyor.
14 Haziran 2019 Cuma 10:00
Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarken, Allah'a şükretmek için Cuma namazı kılmaya hazırlanıyor. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Sorularının yanıtı özellikle ilk kez namaz kılacaklar tarafından çok fazla araştırılıyor. 14 Haziran Cuma namazı saatleri de haberimizde yer alıyor.

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Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri

Ülkemizdeki Müslüman vatandaşların en çok araştırdığı konu illere göre Cuma namazı saatleri oluyor. Cuma namazını doğru kılmak çok önemli olduğundan, Cuma namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığını haberimizde derledik.

Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri

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Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Cuma namazı nasıl kılınır? 14 Haziran Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

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