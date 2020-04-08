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Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?

Çin'de ortaya çıktığı andan itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor. Corona virüsü salgını maske tartışmalarını da beraberinde getirdi. Vatandaşlar "Corona virüsü salgını esnasında hangi maske tercih edilmeli?", "En etkili maske hangisi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

8 Nisan 2020 Çarşamba 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





