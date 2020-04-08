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Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?
Çin'de ortaya çıktığı andan itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor. Corona virüsü salgını maske tartışmalarını da beraberinde getirdi. Vatandaşlar "Corona virüsü salgını esnasında hangi maske tercih edilmeli?", "En etkili maske hangisi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.
8 Nisan 2020 Çarşamba 14:59
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için ülkemizde birçok farklı tipte maske satışı yapılıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından tüm maske satışları yasaklandı. E- Devlet üzerinden her hafta 1 paket sipariş vererek maske sahibi olabilirsiniz.
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CERRAHİ MASKELER
En çok kullanılan maskelerden biri de cerrahi maskeler oldu. Cerrahi maskeler hem uygun fiyatlı hem de kolay temin edilebiliyor. Cerrahi maskeler tam anlamıyla koruma sağlamasa da Corona virüsü taşıyan kişi kullanırsa bulaştırmasına engel olabiliyor.
KAĞIT MASKELER
Bu tip maskelerin ne yazık ki koruyucu bir özelliği yok. Sebebi ise herhangi bir filtreleme özelliği yok.
PİTTA MASKE
Son dönemlerde birçok insan tarafından kullanılmaya başlanan Pitta maskelerin kağıt maske ile arasında bir farkı bulunmuyor. Polen gelmesini engelleyen bir özelliği bulunuyor. Ancak bu özellik corona virüsü salgınını pek etkilemiyor.
N95 VE FFP2 TİPİ MASKELER
Koruyuculuk oranı en yüksek maske tipleri N95 ve FFP2'lerin insan sağlığına etkisi oldukça olumsuz. Uzun süreli kullanımlar esnasında solunum problemleri yaşatabiliyor.