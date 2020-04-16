GALERİ
Corona virüsü (Covid-19) ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama!
Dünya Sağlık Örgütü Tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü salgını olumsuz etkisini sürdürüyor. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, insanlar virüs ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını arıyor. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden olan Harvard, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve dünyayı bekleyen büyük tehlikeye işaret etti.
16 Nisan 2020 Perşembe 15:50 Güncelleme: 16.04.2020 15:50
GALERİ DEVAM EDİYOR
DİĞER GALERİLER