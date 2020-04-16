Corona virüsü Covid-19 ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama! - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Corona virüsü (Covid-19) ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama!

Corona virüsü (Covid-19) ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü Tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü salgını olumsuz etkisini sürdürüyor. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, insanlar virüs ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını arıyor. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden olan Harvard, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve dünyayı bekleyen büyük tehlikeye işaret etti.
16 Nisan 2020 Perşembe 15:50 Güncelleme: 16.04.2020 15:50
Corona virüsü Covid-19 ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama!

Corona virüsü nedeniyle dünya çapında karantina önlemleri sürerken, herkes bir sorunun yanıtını arıyor: Salgın ne zaman bitecek, hayat ne zaman normale dönecek? ABD'de önde gelen üniversitelerinden Harvard'ın yayımladığı bir araştırma, bu soruya kötümser bir yanıt verdi.

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Corona virüsü Covid-19 ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama!

Araştırmaya göre, sosyal mesafe önlemlerinin 2022 yılına kadar sürmesi gerekebilir; etkili bir aşı veya tedavinin gecikmesi halindeyse, virüs salgını bir sarmala dönüşebilir ve 2025 yılına dek yok olmayabilir.

Corona virüsü Covid-19 ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama!

"DAHA GÜÇLÜ İKİNCİ DALGALAR GELEBİLİR"
Saygın bilim dergisi Science'da yayımlanan araştırma, salgına karşı şu an küresel ölçekte uygulanan karantina tedbirlerinin tek bir seferle sınırlı tutulmasının pandemiyi kontrol altına almak için yeterli olmayacağını ortaya koydu.

Corona virüsü Covid-19 ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama!

Buna göre, önlemlerin aralıklı olarak tekrar tekrar yürürlüğe konmaması halinde, ilkinden daha kuvvetli olacak ikinci dalgalar yaşanacak. Araştırmanın bir modellemesindeki senaryoda, aşı veya etkili bir tedavi bulunmaması halinde 2025 kadar uzak görünen bir tarihte bile yeni bir dalga yaşanabilir.


Corona virüsü Covid-19 ne zaman bitecek? Harvard üniversitesinden açıklama!

Araştırmada, yeni tedavilerin, bir aşının veya yoğun bakım kapasitelerinin artırılmasının, uzatmalı bir sosyal mesafe ihtiyacını hafifletebileceği belirtilse de, "Fakat bunların yokluğunda, gözetim ve aralıklı olarak uygulanacak sosyal mesafeye 2022'ye kadar ihtiyaç duyulabilir" denildi.

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