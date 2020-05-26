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26 Mayıs 2020, Salı
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Çin'den haber var! Corona virüsü aşısı geliyor...

Dünyada etkisi altına almadık ülke bırakmayan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının başlangıç noktası kabul edilen Çin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tüm dünyada aşı çalışmaları devam ederken, Çinli ilaç şirketi CanSino Biologics, aşı konusunda insan testlerini tamamlayarak ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

26 Mayıs 2020 Salı 10:26
Çin'den haber var! Corona virüsü aşısı geliyor...

NTV'nin derlediği habere göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 500 bini, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 345 bini geçerken Çinli bilim insanları umut verici bir gelişme kaydetti.

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Çin'den haber var! Corona virüsü aşısı geliyor...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün son açıklamasına göre küresel çapta, Covid-19'a karşı 83 aşı geliştiriliyor. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa'da potansiyel 8 aşının insanlar üzerinde deneyleri devam ederken, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ekim ayında ilk sonuçlarının alınmasının ardından dağıtılabileceği duyuruldu.

Çin'den haber var! Corona virüsü aşısı geliyor...

ABD'Lİ VE AVRUPALI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Çinli ilaç şirketi CanSino Biologics ise corona virüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan testlerini tamamladığını duyurarak ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Çin'den haber var! Corona virüsü aşısı geliyor...

İKİ HAFTA SONRA ANTİKOR ÜRETMEYE BAŞLADILAR
Çin'deki salgın kontrol önleme merkezleri ve üniversitelerle birlikten geliştirilen aşı, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 108 gönüllüye; az, orta ve ağır dozlarda olmak üzere 3 farklı şekilde uygulandı.

Çin'den haber var! Corona virüsü aşısı geliyor...

Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Covid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı. Öte yandan, yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.

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