Galeri Haberler Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Bugüne kadar yaşanan felaketler arasında en ağır hasarların ve kayıpların yaşandığı 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti. Bİnlerce insanın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili arama motorlarında araştırma yapılıyor. 17 Ağustos görselleri, 17 Ağustos deprem şiddeti, 17 Ağustos depremi can kaybı gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi?

Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

17 Ağustos depremi nerede oldu, kaç kişi öldü? 22 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de Marmara Depremi gerçekleşti. Türkiye'de yaşanmış en büyük feleketlerden biri olan Marmara depremi yıl dönümünde vefat eden vatandaşlar anılıyor.

Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE OLDU?

Marmara depremi tam 21 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gerçekleşti. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem yaşanan en büyük felaketler arasında yer aldı.

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Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.

Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 45 saniye sürdü.

Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. On binlerce kişi ise felaketten yaralanarak kurtuldu.

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