Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.