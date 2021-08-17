Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümü! 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...
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Bugüne kadar yaşanan felaketler arasında en ağır hasarların ve kayıpların yaşandığı 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti. Bİnlerce insanın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili arama motorlarında araştırma yapılıyor. 17 Ağustos görselleri, 17 Ağustos deprem şiddeti, 17 Ağustos depremi can kaybı gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Kaç kişi öldü? Merkez üssü neresi?