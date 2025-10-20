Galeri Haberler BİM AKTÜEL 24 EKİM 2025 KATALOĞU! Stanley Termos, Ankastre Set, Isıtıcılar, Spor ve Mutfak ürünlerinde ŞOK indirimler (BİM Cuma fırsatları)

BİM AKTÜEL 24 EKİM 2025 KATALOĞU! Stanley Termos, Ankastre Set, Isıtıcılar, Spor ve Mutfak ürünlerinde ŞOK indirimler (BİM Cuma fırsatları)

Bu Cuma yani 24 Ekim 2025 tarihinde BİM mağazalarında yeni haftanın aktüel indirimleri başlıyor. Bu kez kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Stanley vakumlu çelik termos, ankastre setler, ısıtıcı çeşitleri ve spor-mutfak ürünleri yer alıyor. Termos konusunda ise Stanley markasının yer alması "kampanyada kaçırılmaması gereken ürünler" listesinde. Özellikle vakumlu çelik termos gibi yüksek kalite ürünler için bu indirim dönemleri tercih ediliyor. Spor ve mutfak ürünlerine de dikkat: Mutfak alanında pratik ve şık gereçler; spor alanında ise evde antrenman yapmak isteyenler için ekipman çeşitleri bu kataloğa dahil olmuş durumda. Böylece "BİM aktüel 24 Ekim spor mutfak kampanyası" olarak değerlendirilebilir.