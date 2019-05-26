Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftarda bir araya geldi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şenol Güneş, Ünal Karaman, Bülent Uygun, Emre, Arda, Burak, Mert, V. Babacan, Hamit, Cenk, Oğuzhan, Necip, Çağlar, Yusuf, Abdülkadir Ömür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.
BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR
Sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan'a Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve kaptan Yusuf Yazıcı
forma hediye etti. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Ama önünü, arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Hep söylediğim gibi; sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur" dedi.