Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katıldı. Törene sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim katıldı.
26 Mayıs 2019 Pazar 00:39 Güncelleme: 26.05.2019 00:39
Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftarda bir araya geldi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şenol Güneş, Ünal Karaman, Bülent Uygun, Emre, Arda, Burak, Mert, V. Babacan, Hamit, Cenk, Oğuzhan, Necip, Çağlar, Yusuf, Abdülkadir Ömür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

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Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR
Sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan'a Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve kaptan Yusuf Yazıcı
forma hediye etti. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Ama önünü, arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Hep söylediğim gibi; sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur" dedi.

Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

İftar davetinden görüntüler şu şekilde;

Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi
Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi
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