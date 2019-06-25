Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı

Eskiden günümüze en önemli yatırım araçlarından biri olan altının fiyatı her gün yakından takip ediliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki artış tüm hızıyla sürüyor. Peki 25 Haziran Salı günü altın fiyatları ne kadar? Düğün sezonunun açılmasıyla daha bir önem kazanan altın ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.