Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı

Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı

Eskiden günümüze en önemli yatırım araçlarından biri olan altının fiyatı her gün yakından takip ediliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki artış tüm hızıyla sürüyor. Peki 25 Haziran Salı günü altın fiyatları ne kadar? Düğün sezonunun açılmasıyla daha bir önem kazanan altın ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

25 Haziran 2019 Salı 10:05 Güncelleme: 25.06.2019 10:05
Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı

Eskiden günümüze en önemli yatırım araçlarından biri olan altının fiyatı her gün yakından takip ediliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki artış tüm hızıyla sürüyor. Peki 25 Haziran Salı günü altın fiyatları ne kadar? Düğün sezonunun açılmasıyla daha bir önem kazanan altın ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

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Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı

Kapalıçarşı altın fiyatlarının haftanın ikinci gününde kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselerek yatırımcılarını oldukça sevindirmeye başladı. Peki altın piyasasında güncel rakamlar neler?

Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı
Ons: 1.427,69 $ - 1.428,06 $
Gram Altın: 267,50 - 267,56
Çeyrek Altın: 417,40 - 426,87
Altın fiyatları yükseliyor! 25 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatı
Yarım Altın: 832,20 - 853,74
Tam Altın: 1.669,61 - 1.702,27
Cumhuriyet Altını: 1.730,00 - 1.756,00
Ata Altın: 1.721,79 - 1.764,93
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