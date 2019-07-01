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Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı
Hafta sonu serbest piyasanın hemen ardından altın fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü merak edildi. Yatırımcıların merakla araştırdığı, dalgalanmanın yaşandığı altın fiyatları haftanın ilk gününe ve yeni aya altın nasıl başladı? Haftaya düşüşle başlayan 1 Temmuz altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34 Güncelleme: 01.07.2019 10:34
Hafta sonu serbest piyasanın hemen ardından altın fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü merak edildi. Yatırımcıların merakla araştırdığı, dalgalanmanın yaşandığı altın fiyatları haftanın ilk gününe ve yeni aya altın nasıl başladı? Haftaya düşüşle başlayan 1 Temmuz altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
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