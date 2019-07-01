Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

Hafta sonu serbest piyasanın hemen ardından altın fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü merak edildi. Yatırımcıların merakla araştırdığı, dalgalanmanın yaşandığı altın fiyatları haftanın ilk gününe ve yeni aya altın nasıl başladı? Haftaya düşüşle başlayan 1 Temmuz altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34 Güncelleme: 01.07.2019 10:34
Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

Hafta sonu serbest piyasanın hemen ardından altın fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü merak edildi. Yatırımcıların merakla araştırdığı, dalgalanmanın yaşandığı altın fiyatları haftanın ilk gününe ve yeni aya altın nasıl başladı? Haftaya düşüşle başlayan 1 Temmuz altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

En eski ve önemli yatırım araçlarından biri olan altın bugün kaç liradan alıcı buluyor? Düğün sezonunun açılmasıyla daha da önem kazanan ve yakından takip edilen altın fiyatlarının ne kadar olduğunu güncel bir şekilde haberimizdeki linkten takip edebilirsiniz.

Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ (1 TEMMUZ 2019)

Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

Ons: 1.384,45 $ - 1.384,73 $
Gram Altın: 253,73 - 253,77
Çeyrek Altın: 410,56 - 420,10

Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

Ons: 1.384,45 $ - 1.384,73 $
Gram Altın: 253,73 - 253,77
Çeyrek Altın: 410,56 - 420,10

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