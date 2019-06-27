A101 aktüel katalog! 27 Haziran A101 aktüel ürünler neler?
Her hafta yakından takip edilen A101 aktüel katalogta bu hafta hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor. 27 Haziran Perşembe günü vatandaşlar A101 marketlerini ziyaret etmeye başladı. Peki bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler yer alıyor?
Farklı ürün çeşitleri ve sunduğu cazip fiyatlarla dikkat çeken A101 aktüel ürünlerde bu hafta; televizyon, cep telefonu, buzdolabı gibi elektronik ürünlerdeki indirim fırsatları dikkat çekiyor. Küçük ev aletleri ve mobilyalar da ilgi gören indirimler arasında yer alıyor. İşte 27 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu…