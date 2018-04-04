Yılın Spor Adamı: Aziz Yıldırım
Yılın Spor Adamı: Aziz Yıldırım
ADAYLAR
Akif Üstündağ - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı
Arif Ümit Uztürk - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı
Aziz Yıldırım- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
Fikret Orman - Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı
Metin Şahin- Tekvando Federasyonu Başkanı
Osman Demren- Vakıfbank Kulüp Başkanı
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