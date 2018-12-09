VakıfBank dünya şampiyonu oldu I VakıfBank-Minas Tenis Clube: 3-0
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
9 Aralık 2018 Pazar, 17:15:22
Güncelleme: 17:22:59
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VakıfBank dünya şampiyonu oldu!
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas Tenis Clube takımını 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Sarı siyahlı takım, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı da başardı.
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VakıfBank dünya şampiyonu oldu!
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde son şampiyon VakıfBank ile Minas karşılaştı.
VakıfBank dünya şampiyonu oldu!
Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.
VakıfBank dünya şampiyonu oldu!
VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson'ın blok ve smaç sayılarıyla ön plana çıktığı seti 25-21 üstün bitiren sarı-siyahlı ekip, durumu 2-0 yaptı.
VakıfBank dünya şampiyonu oldu!
Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, Zhu Ting'in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.