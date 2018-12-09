VakıfBank dünya şampiyonu oldu I VakıfBank-Minas Tenis Clube: 3-0

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas Tenis Clube takımını 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Sarı siyahlı takım, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı da başardı.