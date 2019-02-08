Spor dünyasındaki sıra dışı ölümler

Attığı 12 golle Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) ilk devrenin en skorer 5 oyuncusu arasına giren Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edildi.