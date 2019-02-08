Spor dünyasındaki sıra dışı ölümler

İçinde bulunduğu uçağın enkazına kazadan iki hafta sonra ulaşılabilen Arjantinli futbolcu Sala, spor dünyasında yaşanan sıra dışı ölümleri akla getirdi.
8 Şubat 2019 Cuma, 11:48:57
Güncelleme: 12:02:41
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Kariyerinin en önemli transferini gerçekleştirdikten iki gün sonra bindiği uçağın çakılması sonucu yaşamını yitiren Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, spor dünyasının sıra dışı şekilde ölen isimlerini akla getirdi.
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Spor dünyası, Manş Denizi'ndeki Guernsey Adası yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayata gözlerini yuman 28 yaşındaki Emiliano Sala için yas tutuyor.
Attığı 12 golle Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) ilk devrenin en skorer 5 oyuncusu arasına giren Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edildi.
Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kayboldu.
Kazadan iki hafta sonra 3 Şubat gecesi ulaşılabilen uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğunun tespit edilmesi ise dört gün sürdü.