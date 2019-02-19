Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!  

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Spor camiasının tanınmış isimleri Onan'ı cenazede yalnız bırakmadı...

19 Şubat 2019 Salı 15:23 Güncelleme: 19.02.2019 15:23
Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına takiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncular Luigi Datome, Ahmet Düvelioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

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Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

Ömer Onan ve ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. Utku Onan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde baskketbol şubesinde hem oyunculuk hem de yöneticilik yapan Ömer Onan'ın yanındaydı...

Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emre Belözoğlu da yakın arkadaşını zor gününde yalnız bırakmadı.

Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

Öte yandan cenaze öncesinde Arda Turan'ın, aracından indikten sonra Aziz Yıldırım'ın yanına gidip sarıldığı görüldü. İkili kısa süre sohbet etti.

Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

Daha sonra Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin eski yöneticileriyle sohbet etti.

Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!
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