Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!  

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına takiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncular Luigi Datome, Ahmet Düvelioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.