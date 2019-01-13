Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları

ATV'nin reyting rekortmeni yarış programı Kim Milyoner Olma İster yine milyonları ekran başına kilitledi. Sevilen program Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü ile ATV ekranlarında hayranlarıyla buluştu. Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyanın diline düştü. 'İlk silikon meme hangisine takılmıştır' sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte gündeme oturan sorunun cevabı...
13 Ocak 2019 Pazar, 18:49:27 Güncelleme: 18:56:39
Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. İşte milyonları ekran başına kilitleyen bölümün soru ve cevapları...

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Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'İlk silikon meme hangisine takılmıştır?' sorusu izleyeciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları takvim.com.tr'de...

Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları
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