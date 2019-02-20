Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar

Boks dünyası bu kapışmayı bekliyor. Büyük maç öncesi iki dev isim basın toplantısında karşı karşıya geldi.
20 Şubat 2019 Çarşamba 15:41
Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar

Ağırsıklette merakla beklenen Anthony Joshua - Jarrell Miller maçı öncesinde ilk buluşma gerçekleşti.

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Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar

Boksta üç ağırsıklet kemeri sahibi Anthony Joshua'nın yeni rakibi Jarrell Miller olacak. Merakla beklenen maç öncesinde taraflar, müsabakanın gerçekleşeceği Madison Square Garden'da yüzleşti.

Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar

Miller'ın Joshua'yı itmesinin ardından ikili uzun bir süre atıştı. Ardından basın toplantısına geçildi. Ancak Miller, sinirlerine hakim olamadı ve toplantıyı terk etti.

Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar

Karşılaşmayla ilgili konuşan Joshua, Miller'ı nakavt edeceği konusunda oldukça iddialı.

Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar

Rakibine gözdağı veren Joshua iddialı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Gerçek bir dövüşçüyle karşılaşacağından haberi yok. İstatistikler ve gerçekler Miller'ı 1 Haziran'da yeneceğimi söylüyor. Benim işim konuşmak değil. Miller'ı nakavt edeceğim."

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