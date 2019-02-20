Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Joshua - Miller maçı öncesi gergin anlar
Boks dünyası bu kapışmayı bekliyor. Büyük maç öncesi iki dev isim basın toplantısında karşı karşıya geldi.
20 Şubat 2019 Çarşamba 15:41
Ağırsıklette merakla beklenen Anthony Joshua - Jarrell Miller maçı öncesinde ilk buluşma gerçekleşti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boksta üç ağırsıklet kemeri sahibi Anthony Joshua'nın yeni rakibi Jarrell Miller olacak. Merakla beklenen maç öncesinde taraflar, müsabakanın gerçekleşeceği Madison Square Garden'da yüzleşti.
Miller'ın Joshua'yı itmesinin ardından ikili uzun bir süre atıştı. Ardından basın toplantısına geçildi. Ancak Miller, sinirlerine hakim olamadı ve toplantıyı terk etti.
Karşılaşmayla ilgili konuşan Joshua, Miller'ı nakavt edeceği konusunda oldukça iddialı.
Rakibine gözdağı veren Joshua iddialı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Gerçek bir dövüşçüyle karşılaşacağından haberi yok. İstatistikler ve gerçekler Miller'ı 1 Haziran'da yeneceğimi söylüyor. Benim işim konuşmak değil. Miller'ı nakavt edeceğim."