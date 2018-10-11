Floyd Mayweather: Khabibin cezası ağır olacak - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Floyd Mayweather: Khabib'in cezası ağır olacak

    UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda devirmeyi başaran Khabib Nurmagomedov'un büyük bir ceza ile karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. İddianın sahibi ise şampiyon boksör Floyd Mayweather...
    11 Ekim 2018 Perşembe, 13:17:48 Güncelleme: 14:13:21
    Floyd Mayweather: Khabibin cezası ağır olacak

    CEZASIZ KALMAYACAK

    Dünyaca ünlü şampiyon boksör Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un profesyonelliğin sınırları dışına çıktığını ve bu hareketin cezasız kalmayacağını söyledi.

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    Floyd Mayweather: Khabibin cezası ağır olacak

    Connor McGregor ile Khabib Nurmagomedov arasındaki müsabaka bitmesine rağmen tartışmalar son bulmuyor. McGregor'u yenmesinin ardından kafesten atlayıp İrlandalı'nın ekibine saldıran Khabib Nurmagomedov hakkında ünlü boksör Floyd Mayweather çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Floyd Mayweather: Khabibin cezası ağır olacak

    BÜYÜK BİR CEZA GELİYOR

    Khabib'in bu yaptığının büyük bir skandal olduğunu dile getiren ABD'li sporcu, ona büyük bir cezanın geleceğini dile getirdi. Mayweather konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

    Floyd Mayweather: Khabibin cezası ağır olacak

    McGregor ile pek uyuştuğumuz söylenemez. Herkes ondan yenilmezlik bekliyor. McGregor zor bir rakip ama onun rakibi kafesten atlayıp oradaki insanlara saldırdı. Bu çok profesyonellik dışı bir hareket. Elbette bunun cezası ağır olacak.

    Floyd Mayweather: Khabibin cezası ağır olacak

    CEZASI ÇOK AĞIR

    2006'da Zab Judah ile yaptığım dövüşte ringe girilmişti ve büyük cezalar verilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 7'li hanelerde cezalar... Kafesten atlayıp kalabalık arasından birileriyle dövüşmenin cezası çok ağırdır.

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