Deontay Wilder - Tyson Fur maçında şok sonuç! İkisi birden sevindi ama...
Dünyanın merakla beklediği Deontay Wilder - Tyson Fury maçı dün gece oynandı. Ağır siklet unvan maçında iki taraf da birbiri ile yenişemezken, Deontay Wilder unvanlarını korudu.
2 Aralık 2018 Pazar, 12:11:38
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ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da yapılan ağır sıklet unvan maçında, 39'u nakavtla olmak üzere kariyerindeki 40 karşılaşmayı da kazanan 33 yaşındaki Wilder ile 27 müsabakasından da galip ayrılan 30 yaşındaki Fury karşılaştı.
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Berabere bitti! Wilder'ın 9 ve 12. rauntta yıkmayı başardığı Fury, müsabakanın büyük bölümünde daha atak olan taraftı. Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği maç, berabere bitti.
Bu sonuçla Wilder, WBC ağır sıklet kemerini korudu.
Dört büyük profesyonel boks organizasyonundan üçünün (WBA, WBO, IBF) ağır sıklet kemerlerini, Büyük Britanyalı Anthony Joshua elinde tutuyor.