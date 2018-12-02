Deontay Wilder - Tyson Fur maçında şok sonuç! İkisi birden sevindi ama... - Galeri - Fotomaç
02 Aralık 2018, Pazar
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Deontay Wilder - Tyson Fur maçında şok sonuç! İkisi birden sevindi ama...

Dünyanın merakla beklediği Deontay Wilder - Tyson Fury maçı dün gece oynandı. Ağır siklet unvan maçında iki taraf da birbiri ile yenişemezken, Deontay Wilder unvanlarını korudu.

2 Aralık 2018 Pazar, 12:11:38
Deontay Wilder - Tyson Fur maçında şok sonuç! İkisi birden sevindi ama...

ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da yapılan ağır sıklet unvan maçında, 39'u nakavtla olmak üzere kariyerindeki 40 karşılaşmayı da kazanan 33 yaşındaki Wilder ile 27 müsabakasından da galip ayrılan 30 yaşındaki Fury karşılaştı.

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Deontay Wilder - Tyson Fur maçında şok sonuç! İkisi birden sevindi ama...

Berabere bitti!
Wilder'ın 9 ve 12. rauntta yıkmayı başardığı Fury, müsabakanın büyük bölümünde daha atak olan taraftı. Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği maç, berabere bitti.

Deontay Wilder - Tyson Fur maçında şok sonuç! İkisi birden sevindi ama...

Bu sonuçla Wilder, WBC ağır sıklet kemerini korudu.

Deontay Wilder - Tyson Fur maçında şok sonuç! İkisi birden sevindi ama...

Dört büyük profesyonel boks organizasyonundan üçünün (WBA, WBO, IBF) ağır sıklet kemerlerini, Büyük Britanyalı Anthony Joshua elinde tutuyor.

Deontay Wilder - Tyson Fur maçında şok sonuç! İkisi birden sevindi ama...

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