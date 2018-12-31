2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte MPİ 2019 sıralı tam liste
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tam listesi belli oldu! Milli Piyango, çekiliş sonuçlarını geçen senelere oranla daha erken bir saatte açıkladı. Erişime erkenden açılan 2019 Milli Piyango sonuçlarının tamamı fotomac.com.tr'de.Milli Piyango 70 milyon kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango 100 bin TL kazandıran numaralar hangisi? Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? 2019 Milli Piyango sorgulama ekranı! Milli Piyango 2019 sonuçları sıralı tam liste haberimizde...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 22:11:36
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Türkiye nefesini tuttu. Milyonlarca insanın merakla beklediği an artık geldi. Milli Piyango 2019 sonuçları sıralı tam liste belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran iki bilet numarası belli oldu: 8977111 - 5528334
70 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
7 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARA: 9915188
İkramiyenin isabet ettiği iller; Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak belirlendi ve çeyrek bilete isabet etti.
AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU
0'dan 4'e kadar olan topların bulunduğu birinci küreden 4 numara çıktı.
İkinci küreye ise 5'den 9'a kadar olan numaralar atıldı. İkinci küreden 9 numara çıktı.
Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.