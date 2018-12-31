2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte MPİ 2019 sıralı tam liste

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

0'dan 4'e kadar olan topların bulunduğu birinci küreden 4 numara çıktı.

İkinci küreye ise 5'den 9'a kadar olan numaralar atıldı. İkinci küreden 9 numara çıktı.

Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.