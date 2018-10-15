Zanetti, Ozan Kabakı istedi - Galeri - Fotomaç
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    Zanetti, Ozan Kabak'ı istedi

    Galatasaray genç stoperi Ozan Kabak ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 22:54:48 Güncelleme: 22:55:33
    Zanetti, Ozan Kabakı istedi

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milano'dan kapı komşusu İnter Asbaşkanı Javier Zanetti'yi İstanbul'da ağırladı. İkili önceki akşam ailelerin de katıldığı bir yemek yedi. Bu yemeğin yankıları ise İtalya'da farklı oldu. Zanetti'nin İstanbul'da Terim'le yediği keyifli yemekte transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

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    Zanetti, Ozan Kabakı istedi

    İnter'in Asbaşkanının, Terim'den son keşfi Ozan Kabak'ı istediği dedikodusu yayıldı.

    Zanetti, Ozan Kabakı istedi

    Terim'in 'mücevher' olarak tanımladığı Ozan için Zanetti'ye, "Cannavaro kadar büyük bir stoper olabilir" dediği bile dillendirildi.

    Zanetti, Ozan Kabakı istedi

    DEVLERİ SOLLADI
    Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık gibi üç deneyimli ismi geride bırakıp Galatasaray savunmasında kendisine yer açmayı başardı.

    Zanetti, Ozan Kabakı istedi

    IŞILDIYOR
    18 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Ozan Kabak, bu sezon ligde 4 maçta görev yaptı ve bunların 3'ünde 90 dakika sahada kaldı.

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