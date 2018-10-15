Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milano'dan kapı komşusu İnter Asbaşkanı Javier Zanetti'yi İstanbul'da ağırladı. İkili önceki akşam ailelerin de katıldığı bir yemek yedi. Bu yemeğin yankıları ise İtalya'da farklı oldu. Zanetti'nin İstanbul'da Terim'le yediği keyifli yemekte transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.