Galatasaray genç stoperi Ozan Kabak ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 22:54:48
Güncelleme: 22:55:33
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milano'dan kapı komşusu İnter Asbaşkanı Javier Zanetti'yi İstanbul'da ağırladı. İkili önceki akşam ailelerin de katıldığı bir yemek yedi. Bu yemeğin yankıları ise İtalya'da farklı oldu. Zanetti'nin İstanbul'da Terim'le yediği keyifli yemekte transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.
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İnter'in Asbaşkanının, Terim'den son keşfi Ozan Kabak'ı istediği dedikodusu yayıldı.
Terim'in 'mücevher' olarak tanımladığı Ozan için Zanetti'ye, "Cannavaro kadar büyük bir stoper olabilir" dediği bile dillendirildi.
DEVLERİ SOLLADI
Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık gibi üç deneyimli ismi geride bırakıp Galatasaray savunmasında kendisine yer açmayı başardı.
IŞILDIYOR
18 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Ozan Kabak, bu sezon ligde 4 maçta görev yaptı ve bunların 3'ünde 90 dakika sahada kaldı.