Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor... - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa eden Yusuf Namoğlu, NTV'ye birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendiren Namoğlu, Galatasaray'ın Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakkında yaptığı açıklamayı da yorumladı.
13 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

MHK Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu, istifa gerekçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Namoğlu, bu haftanın hakem atamalarını gerçekleştirdiklerini ve istifa dilekçelerini bugün vereceklerini açıkladı.

Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

Yalnızca Namoğlu değil, beraberinde tüm kurulun istifa edeceği öğrenildi.

Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

''Devre arasında istifa etmeyi düşündük''

''Devlette devamlılık esas. Haftanın hakem atamalarını gerçekleştirdik. Yasal olarak bugün görevde olmamız gerekirdi.

Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

İstifa dilekçemizi vereceğiz ve görevimiz tamamlanmış olacak.

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