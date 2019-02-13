Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...
Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa eden Yusuf Namoğlu, NTV'ye birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendiren Namoğlu, Galatasaray'ın Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakkında yaptığı açıklamayı da yorumladı.
13 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
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MHK Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu, istifa gerekçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Namoğlu, bu haftanın hakem atamalarını gerçekleştirdiklerini ve istifa dilekçelerini bugün vereceklerini açıkladı.
Yalnızca Namoğlu değil, beraberinde tüm kurulun istifa edeceği öğrenildi.
''Devre arasında istifa etmeyi düşündük''
''Devlette devamlılık esas. Haftanın hakem atamalarını gerçekleştirdik. Yasal olarak bugün görevde olmamız gerekirdi.
İstifa dilekçemizi vereceğiz ve görevimiz tamamlanmış olacak.