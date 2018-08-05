Younes Belhandanın kontratındaki büyük sır!

Geçen sezon başında 4 yıllık kontrata imza atan Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılımlarda toplam 2 milyon Euro bonus ödeneceğini kamuoyuna açıklayan G.Saray'da sır gibi saklanan bir detay ortaya çıktı.