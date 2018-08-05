Younes Belhandanın kontratındaki büyük sır! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Younes Belhanda'nın kontratındaki büyük sır!

    İşte Belhanda'nın kontratındaki sır gibi saklanan madde.
    5 Ağustos 2018 Pazar, 10:05:45 Güncelleme: 10:06:16
    Younes Belhanda'nın kontratındaki büyük sır!
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    Younes Belhandanın kontratındaki büyük sır!

    Geçen sezon başında 4 yıllık kontrata imza atan Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılımlarda toplam 2 milyon Euro bonus ödeneceğini kamuoyuna açıklayan G.Saray'da sır gibi saklanan bir detay ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Younes Belhanda'nın kontratındaki büyük sır!
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    Younes Belhandanın kontratındaki büyük sır!

    Buna göre, Faslı yıldızın transferinde yapılan pazarlıkta bu rakamların yanı sıra oyuncunun bir başka kulübe satılması halinde Ukrayna kulübüne 2 milyon Euro daha ödenmesinin kabul edildiği öğrenildi.

    Younes Belhanda'nın kontratındaki büyük sır!
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    Younes Belhandanın kontratındaki büyük sır!

    Eski yönetimin imza attığı anlaşma aylar sonra gün yüzüne çıkarken, bu ek maddenin KAP'a yapılan bildirimde yer almaması dikkat çekti.

    Younes Belhanda'nın kontratındaki büyük sır!
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    Younes Belhandanın kontratındaki büyük sır!

    GERÇEK BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO
    Galatasaray'ın Belhanda'yı hangi rakama satarsa satsın Ukrayna ekibine 2 milyon Euro ödeyecek olması, verilen bonservis rakamının da toplamda açıklandığı gibi 10 değil 12 milyon Euro'yu bulduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

    Younes Belhanda'nın kontratındaki büyük sır!
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    Younes Belhandanın kontratındaki büyük sır!

    Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için Kiev'e 500 bin Euro bonus ödeyecek.

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