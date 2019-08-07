Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!

Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!

Türk futbolunun renkli isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşam'a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao'yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. İşte Yılmaz Vural'ın o açıklamaları;

7 Ağustos 2019 Çarşamba 15:11
Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!

İran takımları ile görüştüğünüzü açıklamıştınız. Süreç ne durumda?

"Vallahi aradılar. Kulübün eski başkanı Hüseyin Bey Almanya'ya gideceğini, dönüşte uğrayacağını söyledi. Henüz gelişme yok, bekliyoruz."

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!

Mustafa Denizli ile görüştünüz mü bu süreçte? Kendisinin de İran'da tecrübesi bir hayli fazla çünkü…

"Ara sıra konuşuyoruz tabi… O İran'ı çok iyi biliyor. İran'ın çalışılacak yer olduğunu düşünüyor."

Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!

Transfer sezonunun nasıl geçtiğini düşünüyorsunuz? Bu sene bir farklılık var mı ligde?

"Her sene insanlarda bir umut oluyor. Ama lig başlıyor her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı oluyor. Avrupa'daki liglerle kıyasladığımızda çok gerisinde kalıyoruz maalesef. Avrupa liglerinde de ilk turlarda eleniyoruz genelde. Türkiye'de futbol yeniden dizayn edilmeli…"

Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!

Peki, bu dizayn ile ilgili bir spor heyeti mi kurulmalı veya TFF'nin spor dünyasındaki tecrübeli isimlerden oluşan bir danışmanlık birimi mi olmalı?

"Federasyonlar bu durumda dışardan destek almıyorlar. Kendi yönetim kurullarında kararları alıyorlar. 33 seneden beri teknik direktörlük yapıyorum. Hiçbir federasyonun, "Ya hoca, 28 takım çalıştırdın. Doğu, güney, batı… Her yere gittin. Oralardaki alt yapı durumları nedir, yerel yerlerde sporla ilgili bakış açıları nasıl?" diye gelip soru soran görmedim. "

Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!

Böyle bir teklif gelseydi kabul eder miydiniz?

"Tabi ki ederdim. Biz futbolun neferiyiz. Bir adım yol alamıyoruz maalesef. Hayatım hep bizden daha iyi olan ülkelerdeki yapı ile bizim ülkemizdeki sporu karşılaştırarak geçti. "Biz neden yapamıyoruz?" sorusunu sordum."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN