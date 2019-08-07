Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!

Peki, bu dizayn ile ilgili bir spor heyeti mi kurulmalı veya TFF'nin spor dünyasındaki tecrübeli isimlerden oluşan bir danışmanlık birimi mi olmalı?

"Federasyonlar bu durumda dışardan destek almıyorlar. Kendi yönetim kurullarında kararları alıyorlar. 33 seneden beri teknik direktörlük yapıyorum. Hiçbir federasyonun, "Ya hoca, 28 takım çalıştırdın. Doğu, güney, batı… Her yere gittin. Oralardaki alt yapı durumları nedir, yerel yerlerde sporla ilgili bakış açıları nasıl?" diye gelip soru soran görmedim. "