Yılmaz Vural'dan Falcao'ya şok sözler!
Türk futbolunun renkli isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşam'a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao'yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. İşte Yılmaz Vural'ın o açıklamaları;
Transfer sezonunun nasıl geçtiğini düşünüyorsunuz? Bu sene bir farklılık var mı ligde?
"Her sene insanlarda bir umut oluyor. Ama lig başlıyor her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı oluyor. Avrupa'daki liglerle kıyasladığımızda çok gerisinde kalıyoruz maalesef. Avrupa liglerinde de ilk turlarda eleniyoruz genelde. Türkiye'de futbol yeniden dizayn edilmeli…"
Peki, bu dizayn ile ilgili bir spor heyeti mi kurulmalı veya TFF'nin spor dünyasındaki tecrübeli isimlerden oluşan bir danışmanlık birimi mi olmalı?
"Federasyonlar bu durumda dışardan destek almıyorlar. Kendi yönetim kurullarında kararları alıyorlar. 33 seneden beri teknik direktörlük yapıyorum. Hiçbir federasyonun, "Ya hoca, 28 takım çalıştırdın. Doğu, güney, batı… Her yere gittin. Oralardaki alt yapı durumları nedir, yerel yerlerde sporla ilgili bakış açıları nasıl?" diye gelip soru soran görmedim. "