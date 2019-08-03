Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'ın merakla beklenen transferinde son dakika gelişmesi... Falcao'nun Galatasaray'a transferinde flaş açıklama! "Neden artık açıklanmıyor?" sorusunun yanıtı belli olurken Falcao'nun eşinin takip ettiği iç mimardan da bu transfere dair bir paylaşım geldi. İşte son dakika Falcao haberi...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 11:55 Güncelleme: 03.08.2019 11:58
Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaraylı taraftarlar adeta hasretle Radamel Falcao'yu bekliyor.

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Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...

Bir süre önce el sıkışılan yıldız oyuncu üç senelik kontrata ve toplamda 22 milyon euroluk kazanca "Evet" demişti.

Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...

Kulübü Monaco da Kolombiyalı futbolcunun yüksek maliyetinden dolayı bonservis bedeli istemeden Galatasaray ile anlaşmıştı.

Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...

Son prosedürlerin tamamlanması için sarı-kırmızılıların yetki verdiği menajerler Monaco'da işi tamamladı.

Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...

Aksi yönde yabancı kaynaklardan transferin yattığı konusunda söylentiler çıksa da Galatasaraylı yöneticiler herhangi bir sıkıntı olmadığının, panik yapılmaması gerektiğinin mesajını veriyor.

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