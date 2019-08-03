Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'ın merakla beklenen transferinde son dakika gelişmesi... Falcao'nun Galatasaray'a transferinde flaş açıklama! "Neden artık açıklanmıyor?" sorusunun yanıtı belli olurken Falcao'nun eşinin takip ettiği iç mimardan da bu transfere dair bir paylaşım geldi. İşte son dakika Falcao haberi...