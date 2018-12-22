Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbula geliyor! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
Portekizli yıldızın menajeri, sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geliyor.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 16:49:19
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Rolando'nun transferinde önemli bir aşama kaydettiği öğrenildi.
Portekiz basınından Record, 33 yaşındaki futbolcunun menajerinin bugün İstanbul'a geleceğini ve sarı-kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesi yapacağını duyurdu.
Galatasaray'ın Rolando'ya 3 milyon eurodan 2,5 yıllık bir teklifte bulunacağı ifade edildi.
Futbola ülkesinin Belenenses takımında başlayan Portekizli stoper, Porto, Napoli, Inter, Anderlecht ve Marsilya formalarını giydi.