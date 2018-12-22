Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbula geliyor! - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Portekizli yıldızın menajeri, sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geliyor.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 16:49:19
Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbula geliyor!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

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Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbula geliyor!

Stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Rolando'nun transferinde önemli bir aşama kaydettiği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbula geliyor!

Portekiz basınından Record, 33 yaşındaki futbolcunun menajerinin bugün İstanbul'a geleceğini ve sarı-kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesi yapacağını duyurdu.

Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbula geliyor!

Galatasaray'ın Rolando'ya 3 milyon eurodan 2,5 yıllık bir teklifte bulunacağı ifade edildi.

Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbula geliyor!

Futbola ülkesinin Belenenses takımında başlayan Portekizli stoper, Porto, Napoli, Inter, Anderlecht ve Marsilya formalarını giydi.

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