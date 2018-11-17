Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaraya geliyor mu? - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaray'a geliyor mu?

    Adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncudan transfer açıklaması geldi.
    17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:11:02
    Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaraya geliyor mu?

    Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet adaylarından biri olan Moise Kean, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

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    Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaraya geliyor mu?

    Çizme medyasına konuşan İtalyan golcü, "Ocak ayında Juventus'ta kalacak mısın?" sorusuna, "Şu an bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum. Kararı kulüp verecek. Ocak ayı geldiğinde ne olacağını göreceğiz" cevabını verdi.

    Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaraya geliyor mu?

    Galatasaray, İtalya U21 takımının İngiltere ile oynadığı maçta forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak ve mümkünse satın alma opsiyonunu da elde etmek istiyor.

    Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaraya geliyor mu?

    Torino ve Juventus altyapılarından yetişen İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hellas Verona forması giymişti.

    Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaraya geliyor mu?

    2017-2018 sezonunda Hellas Verona formasıyla 20 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol kaydetti.

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