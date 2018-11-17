Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaraya geliyor mu?

Adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncudan transfer açıklaması geldi.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:11:02
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Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet adaylarından biri olan Moise Kean, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Çizme medyasına konuşan İtalyan golcü, "Ocak ayında Juventus'ta kalacak mısın?" sorusuna, "Şu an bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum. Kararı kulüp verecek. Ocak ayı geldiğinde ne olacağını göreceğiz" cevabını verdi.
Galatasaray, İtalya U21 takımının İngiltere ile oynadığı maçta forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak ve mümkünse satın alma opsiyonunu da elde etmek istiyor.
Torino ve Juventus altyapılarından yetişen İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hellas Verona forması giymişti.
2017-2018 sezonunda Hellas Verona formasıyla 20 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol kaydetti.