Yıldız oyuncu açıkladı! Galatasaraya geliyor mu?

Çizme medyasına konuşan İtalyan golcü, "Ocak ayında Juventus'ta kalacak mısın?" sorusuna, "Şu an bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum. Kararı kulüp verecek. Ocak ayı geldiğinde ne olacağını göreceğiz" cevabını verdi.