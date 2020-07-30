Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'

Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Bonservisi yüksek olması nedeniyle bir yıl daha kiralanabileceği konuşulan Fildişi Sahilli oyuncunun kariyerindeki dönüm noktasına dair çarpıcı bir yazı kaleme alındı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

30 Temmuz 2020 Perşembe 11:16 Güncelleme: 30.07.2020 11:16
Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri'nin kariyeriyle ilgili çarpıcı bir haber kaleme alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon zaman zaman iyi, zaman zaman da beklentilerin altında bir grafik çizen Fildişi Sahilli oyuncunun Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken, Afrique Sports adlı internet sitesi yıldız isimle ilgili şu analizi yaptı...

Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'

Haberde, oyuncunun 2017 kışında Nice forması giyerken adının Marsilya, PSG ve Barcelona ile anıldığı ifade edildi. Bu takımlar arasında Katalan ekibinin ilgisini eyleme dönüştürdüğü ve yöneticilerin oyuncuyla transfer görüşmesi yaptığı bildirildi.

Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'

O dönem basına da yansıyan transfer görüşmesi sonrası Seri ile Barcelona, büyük oranda anlaşma sağlarken transferin son anda yatması ve futbolcunun sezon sonunda Fulham'la anlaşması büyük bir sürprize neden olmuştu.

Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'

'PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜ ETKİLENDİ'

Barça'ya transferinin gerçekleşmemesinin Seri'yi psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğrattığı belirtilirken, oyuncunun Premier Lig'deki ilk sezonunun 'felaket' derecede kötü geçtiğine ve yıldız oyuncunun 'sıradan' bir oyuncuya dönüştüğüne vurgu yapıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA