Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon zaman zaman iyi, zaman zaman da beklentilerin altında bir grafik çizen Fildişi Sahilli oyuncunun Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken, Afrique Sports adlı internet sitesi yıldız isimle ilgili şu analizi yaptı...