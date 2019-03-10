Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

Ligde son 10 maçta 3 puan vermedi



Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 10 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 6 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.







