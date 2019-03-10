Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.
10 Mart 2019 Pazar 11:08
Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de oynayacakları maçla lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 27'ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 9. sırada bulunuyor.



Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

46. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazandı.



Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

Ligde son 10 maçta 3 puan vermedi

Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 10 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 6 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.



Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i

Galatasaray, Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 24 haftada rakip fileleri 47 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar bu performansı ile Beşiktaş ile birlikte ligin en çok gol atan takımları arasında bulunuyor. Cimbom'da Mbaye Diagne 21 golle gol krallığında zirvede yer alırken, bu gollerin sadece 1'ini sarı-kırmızılı forma ile kaydetti.



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