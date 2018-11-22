Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terimin Konyaspor 11i

Kayseri deplasmanını 3-5-2 ile atlatan Fatih Terim, bu kez de o maçta 11'de oynayan Sinan ve Belhanda'yı kaybetti. Takımı yeniden kurgulamak için kolları sıvayan Fatih Terim, Fernando ve Eren Derdiyok'un oynayabilecek duruma gelmesi ile biraz olsun nefes aldı.