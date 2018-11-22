Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terimin Konyaspor 11i - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terim'in Konyaspor 11'i

    Eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi.
    22 Kasım 2018 Perşembe, 09:48:41 Güncelleme: 10:37:47
    Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terimin Konyaspor 11i

    Galatasaray'ın saha içinde yaşadığı sorunlar Fatih Terim'in fazla mesai yapmasına neden oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terimin Konyaspor 11i

    Ceza alan Rodrigues, Donk ve Ndiaye'yi kaybeden deneyimli hoca üstüne bir de patlak veren sakatlıklar yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor.

    Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terimin Konyaspor 11i

    Kayseri deplasmanını 3-5-2 ile atlatan Fatih Terim, bu kez de o maçta 11'de oynayan Sinan ve Belhanda'yı kaybetti. Takımı yeniden kurgulamak için kolları sıvayan Fatih Terim, Fernando ve Eren Derdiyok'un oynayabilecek duruma gelmesi ile biraz olsun nefes aldı.

    Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terimin Konyaspor 11i

    Atiker Konya'ya da sürprizler hazırlayan Fatih Terim 4 farklı diziliş üzerinde duruyor.

    Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terimin Konyaspor 11i

    İŞTE TERİM'IN ÜZERINDE DURDUĞU O 4 FARKLI SISTEM:

    1- Kayseri maçındaki 3-5-2'ye devam edecek. Belhanda'nın yerine Selçuk İnan'ı kaydıracak. Fernando'yu da Selçuk'un, Kayseri karşısında oynadığı gibi kullanacak. Onyekuru'nun yanına Eren'i atacak.

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