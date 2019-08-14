Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında mücadele edecek olan Galatasaray alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Falcao transferine odaklanmışken, bir başka yıldız futbolcunun transferinde sona gelindi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)