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Yıldız isim Galatasaray'ı istiyor! Transfer bitmek üzere
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında mücadele edecek olan Galatasaray alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Falcao transferine odaklanmışken, bir başka yıldız futbolcunun transferinde sona gelindi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
Güncelleme: 14.08.2019 10:20
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferine odaklanırken yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.
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Son günlerde Radamel Falcao için olanaklarını seferber eden sarı-kırmızılı yönetim, arka planda bir yıldızın daha transferini bitiriyor.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Roma forması giyen Steven Nzonzi'nin transferinde büyük aşama kaydetti.
Diğer yandan gazeteci Gianluca Di Marzio da verdiği bilgilerde sarı-kırmızılıların, Roma'ya kiralama teklifinde bulunduğunu ve oyuncunun maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.
Nzonzi'nin de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtildi.