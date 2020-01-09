Yıldız isim Galatasaray'ı açıkladı! 4. transfer...

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde takıma dahil edilecek ve gönderilecek isimleri belirleyen sarı kırmızılılar, Henry Onyekuru ve Saracchi'ye imzayı attırırken, Sekidika transferi için de resmi imzayı attırma aşamasına gelmişti... Sarı kırmızılılar, şimdi de 4. yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor! Savunmanın yeni lideri olması beklenilen bu isim, ülkesinin basınına da yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını da ifade etti! İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

9 Ocak 2020 Perşembe 12:59 Güncelleme: 09.01.2020 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





