Yıldız isim Galatasaray'ı açıkladı! 4. transfer...
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde takıma dahil edilecek ve gönderilecek isimleri belirleyen sarı kırmızılılar, Henry Onyekuru ve Saracchi'ye imzayı attırırken, Sekidika transferi için de resmi imzayı attırma aşamasına gelmişti... Sarı kırmızılılar, şimdi de 4. yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor! Savunmanın yeni lideri olması beklenilen bu isim, ülkesinin basınına da yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını da ifade etti! İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
9 Ocak 2020 Perşembe 12:59
Güncelleme: 09.01.2020 14:10
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Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından takıma dahil edilmesi beklenilen 2 ismi de belirledi.. Kısa süre içerisinde Sekidika'ya resmi imzayı attırmayı planlayan Galatasaray'da transferin 4. bombası patlamak üzere...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşen Galatasaray, transferde ilk resmi imzayı Henry Onyekuru'ya attırmıştı. Sezon başında Monaco'nun yolunu tutan ancak dikiş tutturamayan Nijeryalı yıldız, yeniden parçayı formayı sırtına geçirmişti.
Transferde durmak bilmeyen cimbomun 2. transferi Macelo Saracchi olmuştu. Fernando Muslera'nın da onay verdiği yıldız isim için Galatasaray, Alman temsilcisi Leipzig ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.
Öte yandan sarı kırmızılılar, 3. bombasını da Sekidika ile patlatmaya hazırlanıyor... Aslan, genç oyuncu ile anlaşmaya varırken, sağlık kontrolünden geçirdiği, kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi...
Galatasaray'ın 4. bombası ise İtalya'dan geliyor... Radamel Falcao ile beraber Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Murillo, sarı kırmızılı formayı giymek için sinyali verdi! İşte Murillo transferinin perde arkası ve oyuncunun açıklamaları!