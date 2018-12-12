Yıldız golcüden kafa karıştıran Galatasaray açıklaması! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Yıldız golcüden kafa karıştıran Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katmayı planladığı yıldız golcü, sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdi.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 10:39:38
Güncelleme: 10:39:58
Ocak ayında forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray gözünü boşa çıkacak yıldızlara çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin'de Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho, menajerler tarafından sarı-kırmızılıların gündemine getirildi.
İmza parası ile yıllık maliyeti 5 milyon Euro'yu bulan Alan'ın Çin kulübü ile sözleşmesinin bitmediği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray iddiaları sonrasında 29 yaşındaki Brezilyalı, "1 yıl daha sözleşmem var'' diyerek kafaları karıştırdı.
Bu sezon 19 gol atan ve 8 asist yapan Alan'ın Ocak ayında serbest kalacağını düşünen Aslan'ın, Guangzhou ile masaya oturması bekleniyor.