Yılbaşı sürprizi! İşte Galatasarayın ilk transfer... - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Yılbaşı sürprizi! İşte Galatasaray'ın ilk transfer...

    Forvet bölgesine transfere ihtiyacı olan Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 12:03:06 Güncelleme: 12:04:15
    Yılbaşı sürprizi! İşte Galatasarayın ilk transfer...

    Ocak ayında kadroya mutlaka bir forvet takviyesi yapacak Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Liverpool'un 23 yaşındaki forveti Origi'nin ocak ayında G.Saray forması giyeceğini iddia etmişti.

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    Yılbaşı sürprizi! İşte Galatasarayın ilk transfer...

    Bu transfer kiralık olarak gerçekleşecek. İki kulüp, kiralama bedeliyle ilgili pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların ödeme planıyla ilgili anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Belçikalı yıldız, adım adım Aslan oluyor.

    Yılbaşı sürprizi! İşte Galatasarayın ilk transfer...

    Liverpool'un mevcut hücum hattında forma şansı bulunmayan genç yetenek, geçtiğimiz dönemlerde de başka kulüplere kiralanmıştı.

    Yılbaşı sürprizi! İşte Galatasarayın ilk transfer...

    İLK 11 ŞANSI YOK
    Kulübüyle 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Origi de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

    Yılbaşı sürprizi! İşte Galatasarayın ilk transfer...

    Hızı ve çevikliğiyle dikkat çeken Origi, Fatih Terim'in istediği özelliklere sahip. Gomis'in satışından sonra Eren'in de sakatlanmasıyla Galatasaray sıkıntılı günler geçirmişti. Origi buradaki boşluğu kapatacak.

    Yılbaşı sürprizi! İşte Galatasarayın ilk transfer...

    NİASSE HAZIR KITA
    Cimbom, Origi transferinde büyük mesafe kaydederken alternatif çözümü de elde tutuyor. Everton Kulübü'nün ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma göndermek istediği Niasse'yle ilgili de görüşmeler sürüyor. Origi'de son anda bir aksilik çıkması halinde Niasse bitirilecek.

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