Yerli malı Galatasaray! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    GALERİ

    Yerli malı Galatasaray!

    G.Saray'ın yerli isimleri 8 gol atarak hücuma büyük katkı yaparken Beşiktaş'ta sadece Gökhan Gönül gol atabildi. Fenerbahçe'de ise yerli oyuncuların adı yok.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 23:36:13 Güncelleme: 23:38:12
    Yerli malı Galatasaray!

    Sezon başında forvet transferi yapamayan Galatasaray'da herkes golcü kesildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Yerli malı Galatasaray!

    Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ve Trabzon'un (17) ardından en çok gol atan (16) üçüncü takım olurken bu gollerin yarısına yerli isimler adını yazdırdı.

    Yerli malı Galatasaray!

    Galatasaray'da Eren 3, Serdar Aziz ve Emre Akbaba 2'şer, Sinan da 1 gol atmaşı başardı.

    Yerli malı Galatasaray!

    YABANCILAR GÖZDE

    Beşıktaş ile Fenerbahçe yabancı sınırının düşürülmesine destek vermesine, Galatasaray'ın ise karşı çıkmasına karşın yerli isimlerinden en büyük katkıyı alan takım sarı-kırmızılılar oldu

    Yerli malı Galatasaray!

    Orta saha ve hücum hattının neredeyse tamamını yabancılardan oluşturan Beşiktaş'ın Türk futbolcuları sadece Gökhan Gönül'le sonuca gitti.

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