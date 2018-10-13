Yerli malı Galatasaray! - Galeri - Fotomaç
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Yerli malı Galatasaray!
G.Saray'ın yerli isimleri 8 gol atarak hücuma büyük katkı yaparken Beşiktaş'ta sadece Gökhan Gönül gol atabildi. Fenerbahçe'de ise yerli oyuncuların adı yok.
13 Ekim 2018 Cumartesi, 23:36:13
Güncelleme: 23:38:12
Sezon başında forvet transferi yapamayan Galatasaray'da herkes golcü kesildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ve Trabzon'un (17) ardından en çok gol atan (16) üçüncü takım olurken bu gollerin yarısına yerli isimler adını yazdırdı.
Galatasaray'da Eren 3, Serdar Aziz ve Emre Akbaba 2'şer, Sinan da 1 gol atmaşı başardı.
YABANCILAR GÖZDE
Beşıktaş ile Fenerbahçe yabancı sınırının düşürülmesine destek vermesine, Galatasaray'ın ise karşı çıkmasına karşın yerli isimlerinden en büyük katkıyı alan takım sarı-kırmızılılar oldu
Orta saha ve hücum hattının neredeyse tamamını yabancılardan oluşturan Beşiktaş'ın Türk futbolcuları sadece Gökhan Gönül'le sonuca gitti.