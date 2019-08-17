Yenilginin ardından flaş karar! Marcao... | Galatasaray son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Yenilginin ardından flaş karar! Marcao... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig açılış mücadelesinde Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı. Marcao'nun bu kötü performansının altından yatan neden ise bambaşkaymış... İşte Galatasaray'daki Marcao gerçeği, yönetimin maç sonrası aldığı karar ve transfer detayı...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:42 Güncelleme: 17.08.2019 11:43
Yenilginin ardından flaş karar! Marcao... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Denizlispor karşısında oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da taraftar endişeli...

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Yenilginin ardından flaş karar! Marcao... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Acilen bir forvet alınması gerektiği tekrar gözler önüne gelirken transfer sezonu kapanmadan stopere de ihtiyaç duyulduğu görüldü.

Yenilginin ardından flaş karar! Marcao... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Özellikle bir isim vardı ki varlık gösterememesi bir kenara takımını da adeta yaktı.

Yenilginin ardından flaş karar! Marcao... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

O isim Marcao'ydu... Hazırlık maçlarındaki kötü performansını devam ettiren Marcao, sarı kırmızılı taraftarları da adeta çileden çıkardı.

Yenilginin ardından flaş karar! Marcao... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, vurdumduymaz görüntüsü ve 9 dakika içerisinde iki sarı kart görmesi Brezilyalı stoperin hanesine eksi yazdırırken, Marcao'nun böyle devam etmesi halinde çok kısa bir süre içerisinde formasını Donk'a kaybedeceği belirtildi.

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