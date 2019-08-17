Yenilginin ardından flaş karar! Marcao... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig açılış mücadelesinde Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı. Marcao'nun bu kötü performansının altından yatan neden ise bambaşkaymış... İşte Galatasaray'daki Marcao gerçeği, yönetimin maç sonrası aldığı karar ve transfer detayı...