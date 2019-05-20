Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri... - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri... 

Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri... 

Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi! Bu ismi daha önce hiç duymadınız... Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir galibiyetiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan ederken saha içindeki sevinç gösterilerinde yer alan bir isim transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:37 Güncelleme: 20.05.2019 14:45
Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri...

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da yeni yılın hazırlıkları da hummalı bir şekilde sürüyor...

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Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri...

Takımdan gönderilmesi ve ayrılması muhtemel isimler büyük ölçüde belli olurken transfer listesi de hemen hemen tamamlandı.

Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri...

Bu kapsamda adı Galatasaray ile geçen isimler var ancak bu ismi daha önce hiç duymadınız...

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Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri...

Peki, şampiyonluk kutlamaları esnasında sahaya inen o futbolcu kimdi?

Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'ın Başakşehir maçı sonrası şampiyonluğu hem saha içinde hem de Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

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