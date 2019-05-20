HaberlerGaleriYeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri...
Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri...
Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi! Bu ismi daha önce hiç duymadınız... Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir galibiyetiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan ederken saha içindeki sevinç gösterilerinde yer alan bir isim transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:37
Güncelleme: 20.05.2019 14:45
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Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da yeni yılın hazırlıkları da hummalı bir şekilde sürüyor...
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Takımdan gönderilmesi ve ayrılması muhtemel isimler büyük ölçüde belli olurken transfer listesi de hemen hemen tamamlandı.
Bu kapsamda adı Galatasaray ile geçen isimler var ancak bu ismi daha önce hiç duymadınız...